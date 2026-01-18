Savona. Savona, come da tradizione, ha dato il via al Carnevale con lo sbarco di Cicciolin.

Dopo aver baciato la Torretta, in segno di omaggio a Savona, Cicciolin, ha guidato il corteo che da via Paleocapa, passando per corso Italia, è arrivato in piazza Sisto IV, dove ha ricevuto dal Sindaco Marco Russo le Chiavi della Città, perpetuando una quasi secolare tradizione che ha lo scopo di festeggiare, con il Carnevale, la città, i savonesi, le famiglie.

Ora Cicciolin sarà è il Re del Carnevale e si impegnerà per portare momenti di serenità ed allegria nelle scuole, nei centri per anziani, nelle RSA, negli ospedali. La sua missione avrà termine il giorno della Pentolaccia quando Cicciolin riconsegnerà al Sindaco le chiavi della città e, da vero marinaio instancabile, riprenderà il mare per raggiungere porti di tutto il mondo e poi ritornare da noi per aprire il Carnevale del prossimo anno.

Il pomeriggio è iniziato alle 14 con il raduno dei Gruppi Mascherati presso A Campanassa e piazza del Brandale ed è proseguito con il corteo verso piazza Sisto per la cerimonia conclusiva.

La prima volta avvenne il 24 gennaio del 1953. Da allora, ogni anno, la domenica successiva al 17 gennaio il re del carnevale savonese e la sua Corte arrivano dal mare e proseguono per le vie del centro fino a ricevere le chiavi della città, in un fiume di gente festosa e mascherata.