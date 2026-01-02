Alla Croce Bianca di Savona una visita al presepe e alla Cappella Balbi

Savona. Un appuntamento tra arte, spiritualità e tradizione è in programma a Savona per sabato 3 gennaio. La Pubblica Assistenza Croce Bianca di Savona apre le porte della propria sede per una visita al presepe e alla Cappella Balbi, con inizio alle ore 10.30, in via Torino 114 r. L’ingresso è libero.

Protagonista dell’incontro sarà l’“Adorazione dei pastori”, tema centrale del presepe e della riflessione proposta da Renata Parodi, che accompagnerà i partecipanti in un percorso tra arte sacra e tradizione popolare. L’occasione permetterà di approfondire il significato iconografico e simbolico di uno dei soggetti più rappresentati nella storia dell’arte legata al Natale.

Durante la visita sarà possibile ammirare anche l’opera “Adorazione dei pastori” di GioAgostino Ratti (Savona 1699–1755), artista savonese di grande rilievo, contestualizzandola nel panorama artistico e devozionale dell’epoca.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività culturali promosse dalla Croce Bianca di Savona, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e artistico cittadino e di offrire momenti di incontro e condivisione aperti alla cittadinanza.