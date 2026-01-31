Alessandro Segatori è il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Savona

Provincia. Nella giornata di oggi, sabato 31 gennaio, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Savona, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne tra il Comandante uscente, ing. Giuseppe Di Maria, e il nuovo Comandante, ing. Alessandro Segatori.
Al Comandante Di Maria – si legge in una nota – “va il sentito ringraziamento per l’impegno, la professionalità e il servizio prestato durante il suo mandato, con i migliori auguri per il nuovo incarico al Comando di Massa Carrara”.
“All’ing. Segatori si rivolgono i migliori auguri di buon lavoro alla guida del Comando di Savona“, concludono.
Più informazioni