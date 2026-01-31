  • News24
Passaggio di consegne

Alessandro Segatori è il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Savona

Subentra all'ingegnere Giuseppe Di Maria, oggi il passaggio di consegne

Provincia. Nella giornata di oggi, sabato 31 gennaio, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Savona, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne tra il Comandante uscente, ing. Giuseppe Di Maria, e il nuovo Comandante, ing. Alessandro Segatori.

Al Comandante Di Maria – si legge in una nota – “va il sentito ringraziamento per l’impegno, la professionalità e il servizio prestato durante il suo mandato, con i migliori auguri per il nuovo incarico al Comando di Massa Carrara”.

“All’ing. Segatori si rivolgono i migliori auguri di buon lavoro alla guida del Comando di Savona“, concludono.

