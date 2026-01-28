Albissole solida e consapevole, Barisone: “La nostra forza è il gruppo, restiamo sereni”

Albissola Marina. L’Albissole supera la Praese nel super scontro diretto con un netto 3-0 e manda un segnale forte al campionato. Lorenzo Barisone fotografa il momento partendo dall’identità della squadra. “La nostra forza è il gruppo. Siamo molto uniti. Un’altra grande forza è il mister, ci trasmette serenità e questo ci permette di giocare tranquilli”.

Una serenità che si riflette sul campo e nei risultati. “Secondo me i risultati si stanno vedendo. L’ambiente vive questo momento con entusiasmo ma con i piedi per terra”.

Il difensore racconta anche il gol che ha chiuso la partita. “Eravamo già sul 2-0. Non avevo la sensazione che loro stessero spingendo più di tanto. Non è stata la mia miglior prestazione dell’anno, ma sono contento del gol e di averla chiusa così”.

Con il +7 sulla Praese, il tema classifica è inevitabile. Barisone però frena. “Pensiamo il meno possibile alla vittoria del campionato. Andiamo partita dopo partita. Cerchiamo di tenere i piedi per terra e la testa a posto”.

La chiave, secondo il numero due ceramista, resta mentale. “La serenità e il gruppo fanno la differenza. Sappiamo di avere dei limiti e giochiamo nel modo che conosciamo, senza strafare”.

Limiti riconosciuti con lucidità. “Qualche limite tecnico c’è. Ma dal punto di vista caratteriale stiamo facendo un grande lavoro. Ci aiutiamo l’uno con l’altro e riusciamo a dare il meglio tutte le domeniche”.

L’Albissole continua a correre. La vetta ora è più solida. Il vantaggio in classifica cresce, ma l’approccio resta lo stesso. Serenità, gruppo e continuità.