Albissole, Macagno ritrovato: il suo “patronus” su punizione alimenta il sogno promozione

La firma di Manuel Macagno è arrivata anche nel big match di ieri contro la Praese. La sua bella punizione, con il pallone che cambia direzione all’ultimo istante beffando Parodi, ha permesso all’Albissole di affrontare con maggiore serenità il finale di gara.

Il trio Macagno-Vierci-Diana ha messo a segno 30 dei 43 gol realizzati dalla squadra ceramista, attualmente il miglior attacco del campionato. Un reparto offensivo tra i più in forma, caratterizzato da un’intesa immediata, che sta dando un contributo importante per continuare a macinare punti “domenica dopo domenica”.

Anche Macagno, così, sta ritrovando la migliore condizione dopo una scorsa stagione segnata dagli infortuni, vissuta insieme a Cattardico, che dopo Loano ha voluto riaverlo con sé. Una fiducia ripagata a suon di gol (9), assist (7) e prestazioni di qualità verso il sogno promozione che sta diventando sempre più un obiettivo. La formula è la stessa: Expecto Patronum!