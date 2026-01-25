Albissole fuga per la vittoria, Cattardico: “Davanti per merito non per il ritiro del Bragno”

Ufficio realizzazione imprese: rivolgersi a Cristian Cattardico, aperto la domenica. L’Albissole vince 3-0 il match contro la seconda in classifica Praese e vola a +7 sui genovesi. I ceramisti sono quindi in fuga verso la vittoria della Promozione. I goal del successo ceramista portano le firme di Vierci, Macagno e Barisone.

“Abbiamo fatto, a mio avviso, una grandissima partita per attenzione e concentrazione – ha dichiarato nel post partita -. Giocavamo contro una squadra tecnica, di categoria superiore, e siamo stati bravi a limitarli, bravi a ripartire e, nel secondo tempo, credo che abbiamo legittimato questa vittoria”.

Il mantra “domenica dopo domenica” non svanisce mai: “Chi pensa che il campionato sia finito può restare a casa dal martedì, perché è ancora lunghissimo e ci sono tantissime partite da giocare. Non bisogna nemmeno pensare a una cosa del genere, anzi dobbiamo aumentare i giri e restare sempre sul pezzo”. Ma la soddisfazione è tanta: “Oggi i ragazzi volevano dimostrare che il primato in classifica è meritato e non dovuto al ritiro del Bragno. Lo hanno confermato sul campo: siamo davanti per merito”.

“Io penso sempre che i protagonisti siano i giocatori. Io devo solo cercare di metterli nelle condizioni migliori per tirare fuori il meglio, e ci stiamo riuscendo – continua -. Ci sono giocatori che arrivavano da stagioni particolari e che ora stanno facendo benissimo. Il merito va a loro. L’allenatore deve avere tanta umiltà ed è questo che cerco di trasmettere ai ragazzi, perché altrimenti non si vincono partite come quella di oggi contro squadre di grande qualità”.

Stuzzicato in intervista sulle percentuali ceramiste per la vittoria finale, Cattardico non si scompone: “Le percentuali sono le stesse di prima. Mancano ancora tantissime partite e molti scontri diretti, quindi è troppo presto per dire che è finita. Ci sono tante squadre attrezzate che possono metterti in difficoltà, e la partita di domenica scorsa lo ha dimostrato: contro la Superba, a un quarto d’ora dalla fine, eravamo sotto 3-1. Dobbiamo restare sul pezzo”.

E spazio anche ai punti di miglioramento: “Abbiamo preso diversi gol per qualche disattenzione. I ragazzi sanno che devono restare collegati per tutta la partita, perché appena abbassiamo un attimo il livello veniamo messi in difficoltà. Domenica è successo proprio questo: in dieci minuti siamo passati dall’1-0 al 3-1. Dobbiamo stare molto attenti, perché questo campionato si decide sui dettagli. Non prendere gol è sempre fondamentale. Venivamo da un periodo in cui non ne subivamo e domenica ne abbiamo presi troppi: dobbiamo migliorare sotto questo aspetto”.