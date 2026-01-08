Albissola, successo per la mostra dedicata alla migrazione: solidarietà per Gaza

Si è chiusa nel giorno dell’Epifania la mostra di Claudio Carrieri al Circolo degli Artisti in Pozzo Garitta ad Albissola Marina.

“Il noto maestro, nato il 2 maggio del 1956 a Prince George, alcune delle cui opere tra l’altro, ornano il parco del Priamàr di Savona, si è prodotto in una performance socio/umanitario dedicato alla piaga della migrazione, purtroppo troppo incompresa e talvolta assolutamente non accettata da una buona parte di popolazione” afferma il presidente del Circolo degli Artisti Antonio Licheri.

“Il titolo della mostra “Help” ha voluto rappresentare, oltre che il generico invito ad un atteggiamento più solidale, anche un disperato grido di richiesta di aiuto che può e forse vuole ricordare l’urlo di Munch in chiave però meno elementare e più sofferta”.

Per suscitare l’interesse per questo tema, l’artista a messo a disposizione degli interessati un suo patrimonio di opere in ferro ed altri materiali di recupero nati dalla denuncia sulla migrazione, fenomeno che ha sempre caratterizzato il mondo, per approdare alla più recente battaglia del popolo palestinese che ha sollevato il movimento delle Gaza Freedom Flotillias in appoggio alla lotta per la sua sopravvivenza.

“Come coinvolgere quindi, facilitandolo, l’interesse del pubblico? Semplice! Presentandosi in galleria con la ricevuta di un bonifico effettuato con causale specifica (Amnesty International o associazione ligure/palestinese per Gaza) con il quale si poteva scegliere ed acquistare una delle opere esposte a proprio piacimento, a prescindere dal loro singolo valore specifico materiale o artistico”.

“Inutile raccontare l’enorme successo dell’iniziativa; praticamente l’intero blocco delle opere in mostra è stato prenotato e ritirato con un risultato economico di grande pregio per le due associazioni coinvolte” conclude.