Albissola Marina sempre più illuminata: iniziati i lavori per illuminare la strada di via Pergolesi

Albissola Marina. Lunedì 19 gennaio, ad Albissola Marina sono iniziati i lavori per realizzare l’illuminazione stradale, ad oggi mancante, a servizio di via Pergolesi, strada carrabile secondaria di via delle Industrie utile per l’accesso alla vicina area parcheggio comunale.

La zona risulta da sempre al buio in quanto non servita praticamente da alcun lampione: l’unica fonte di luce arriva infatti dalle abitazioni vicine.

“Nei mesi precedenti – dichiara il vicesindaco Luigi Silvestro – è arrivata una richiesta dai residenti del quartiere per risolvere la problematica e, in qualità di assessore all’efficientamento energetico e ai lavori pubblici, mi sono attivato per ottenere la completa illuminazione della via in questione affinchè potesse finalmente essere percorsa in sicurezza anche nelle ore serali”.

“Le lavorazioni – spiega Silvestro – prevedono sinteticamente lo scavo, per tutta la lunghezza della strada, necessario alla posa del cavidotto di alimentazione dei nuovi punti luce e propedeutico all’installazione di quattro lampioni a led, il tutto per un investimento complessivo di circa 18mila euro”.

“Il cantiere – continua il vicesindaco – proseguirà per svariati giorni e potrebbe apportare temporanei disagi ai residenti. Per questo motivo ci tengo a scusarmi in anticipo, ma è un intervento necessario per dare finalmente ai residenti di via Pergolesi e dell’intero quartiere un’illuminazione stradale funzionale ed efficiente”.

“Colgo inoltre l’occasione per informare che, parallelamente a questo intervento di realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione, già dai primi giorni di gennaio sono in corso anche i lavori di rifacimento dell’intera linea elettrica interrata che alimenta i lampioni di via Ines Negri, ciò al fine di ammodernare l’impianto che serve il quartiere”, conclude Silvestro.