Spavento

Albisola, sbaglia strada e con l’auto finisce in una buca sul greto del torrente rio Basco

Sul posto i militi della Croce Verde e i vigili del fuoco

Auto nel torrente Albisola
Albisola Superiore. Brutta avventura questo pomeriggio per un uomo che, sbagliando strada, da via Piave, parte storica della città, si è ritrovato con la vettura sul greto del torrente rio Basco.

Nel tentativo di tornare indietro, ha fatto inversione ed è finito in una buca. È successo poco dopo le 16 sotto l’antico ponte romano

Fortunatamente non si è fatto male: solo un grande spavento.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i militi della Croce Verde di Albisola con un’ambulanza che, coordinati dal personale sanitario del 118, lo hanno subito soccorso.

Per le operazioni di recupero dell’auto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

