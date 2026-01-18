Albisola, sbaglia strada e con l’auto finisce in una buca sul greto del torrente rio Basco

Albisola Superiore. Brutta avventura questo pomeriggio per un uomo che, sbagliando strada, da via Piave, parte storica della città, si è ritrovato con la vettura sul greto del torrente rio Basco.

Nel tentativo di tornare indietro, ha fatto inversione ed è finito in una buca. È successo poco dopo le 16 sotto l’antico ponte romano

Fortunatamente non si è fatto male: solo un grande spavento.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i militi della Croce Verde di Albisola con un’ambulanza che, coordinati dal personale sanitario del 118, lo hanno subito soccorso.

Per le operazioni di recupero dell’auto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.