In ospedale

Albisola, ragazza urtata da un’auto nei pressi di piazza Giulio II

È successo intorno alle 19. Intervenuta la Croce Verde

Generico gennaio 2026

Albisola Superiore. Una giovane è stata urtata da un’auto questa sera (28 gennaio), intorno alle 19. È successo nei pressi di piazza Giulio II.

La ragazza, che stava camminando, ha riportato un leggero trauma ad una gamba. Per fortuna nulla di grave.

Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto, un’ambulanza della Croce Verde e l’automedica del 118.

I militi, coordinati dai sanitari, hanno trasportato la giovane in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona. 

Sono intervenuti anche gli agenti della Polstrada, per svolgere i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

