Albisola, in via Turati una nuova area verde per la comunità

Albisola Superiore. Un nuovo spazio comune per i cittadini. Nel cuore di Albisola, grazie a un accordo tra i proprietari del terreno e il Comune.

Dove? “In via Turati tra la strada statale, il parcheggio pubblico e il polo scolastico. – comunica il sindaco, Maurizio Garbarini – È un terreno di proprietà privata oggetto di un recente accordo tra l’Amministrazione e i proprietari. Grazie a un contratto di comodato d’uso gratuito, lo spazio sarà finalmente restituito alla cittadinanza”.

Iniziati i lavori di bonifica, taglio e pulizia dell’area di circa 2mila metri quadri e precedentemente inutilizzata, che diventerà per i prossimi due anni un nuovo spazio comune aperto a tutti.

“Data la posizione strategica, di fronte alle scuole e in una zona di forte passaggio, completati gli allestimenti, il sito si trasformerà in un luogo di incontro, gioco e aggregazione. – poi il primo cittadino aggiunge – L’iniziativa punta a ripristinare il decoro urbano e a offrire un nuovo polmone sociale ai residenti. L’operazione è stata resa possibile dall’impulso della Giunta e dalla preziosa disponibilità delle famiglie Maranzano e Pastorino, proprietarie del terreno”.