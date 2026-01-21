Albisola, donazione di 10mila euro di Fondazione Vita alla residenza protetta comunale SS Nicolo e Giuseppe

Albisola Superiore. La Residenza Protetta Comunale “SS. Nicolò e Giuseppe di Albisola Superiore si distingue da anni per un importante percorso di miglioramento continuo che attraversa tutte le diverse aree, dagli aspetti strutturali, a quelli organizzativi e, non ultimi, alla varietà e originalità delle iniziative ludico-ricreative che vengono organizzate.

“Nell’ambito di questo solco tracciato oramai da diversi anni – afferma l’Assessore Calogero Sprio – che consiste anche nell’avvalersi di collaborazioni e sinergie con le diverse agenzie del territorio si inserisce uno straordinario evento che produrrà delle importanti opportunità per i nostri anziani ospiti; la Fondazione Vita, con sede a Savona, alla fine dello scorso anno ha deciso di erogare una donazione al Comune di Albisola Superiore vincolata alla Residenza Protetta Comunale che ammonta a diecimila euro”.

“Si tratta – prosegue Sprio – di una donazione molto significativa che oltre a testimoniare una grande attenzione e sensibilità nei confronti dei nostri anziani ospiti consentirà di acquisire diversi beni davvero utili per la struttura ed i suoi fruitori. Siamo davvero molto riconoscenti nei confronti del sig. Giuseppe Testa, Presidente della Fondazione Vita, per questo suo nobile ed utile gesto. Il sig. Testa, di professione ragioniere commercialista ed ex presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Savona, è da molto tempo attivo nel sociale e la sua recente donazione è avvenuta di seguito ad un interessamento che lo stesso già in passato aveva manifestato rispetto ai bisogni degli ospiti della nostra struttura”.

“La Fondazione Vita – afferma il Presidente Giuseppe Testa – ha tra i propri scopi anche quello di contribuire alla realizzazione di piccoli interventi che possano favorire il benessere di anziani e bambini; ecco perché in qualità di legale rappresentante ho ritenuto dare un contributo al Comune di Albisola Superiore con l’intento e l’obiettivo di manifestare un segnale di appartenenza e di attenzione al sociale della comunità albisolese coinvolgendo le Istituzioni; Istituzioni che hanno prontamente risposto in modo fattivo ed efficace”.