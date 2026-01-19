Albingaunia, oltre al marchio c’è di più: il terzo posto, bomber Ciravegna e gli outsider bianconeri in fiducia

Albenga. In questi giorni è tornata alla ribalta la questione legata al marchio US Albenga, con l’Albingaunia che ha comunicato pubblicamente la propria intenzione di partecipare alla procedura per acquisirlo. In tutto questo, però, c’è il campo, dove i bianconeri stanno crescendo in maniera esponenziale.

La squadra di Poggi balza al terzo posto, alle spalle soltanto di Ventimiglia e Virtus Sanremese, partita con i favori del pronostico fin dall’estate. Guardando alla striscia di risultati, però, il rendimento degli ingauni è secondo solo a quello dei frontalieri e addirittura superiore a quello della capolista: sei vittorie nelle ultime sette partite, l’ultima conquistata ieri in trasferta a Camporosso.

Nel 2-1 in terra imperiese è tornato a brillare il nome di Nicolò Ciravegna. L’exploit dell’attaccante classe 2005 è una delle scoperte più belle dell’Albingaunia. Arrivato al Vadino la scorsa stagione e fortemente voluto da società e allenatore, sta ripagando la fiducia con numeri importanti e prestazioni di livello. Con la doppietta di ieri sale a 10 gol, trovando la sua miglior versione.

Un attacco in salute nel suo complesso, terzo del campionato con 32 reti realizzate. Ma non è da meno la fase difensiva, curata con grande attenzione: soltanto 13 i gol subiti, seconda miglior difesa al pari della Virtus Sanremese, davanti alla quale c’è solo il Dego a quota 12.

Il club ha dimostrato di fare bene a dare fiducia a mister Daniele Poggi, senza lasciarsi “spaventare” dalla poca esperienza: da qualche parte bisogna pur cominciare e la sua crescita è evidente. Il connubio tra idee e senso di appartenenza ingauno risulta inoltre particolarmente suggestivo.

Positivo anche il mercato di riparazione. Gli innesti di Cassata e Molina, giocatori provenienti da categorie superiori, rappresentano la volontà di rilanciare i colori bianconeri.

Proseguono anche le attività di U21 e Femminile, le altre due leve che i bianconeri hanno formato: i ragazzi di De Grande sono al quinto posto, mentre le ragazze di Nicolosi al sesto in un campionato di Eccellenza che vede anche la Sampdoria.

Gli incubi della passata stagione sopportati dai tifosi si possono dire scacciati con basi ingaune, serve solo una ragionevole pazienza.

La formazione dell’Albingaunia contro il Camporosso

Massabò, Savona, Gerosa, Buttu, Greco, Masha, Gibertini, Pollio, Ciravegna, Marquez, Molina.