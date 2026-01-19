  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
In forma

Albingaunia, oltre al marchio c’è di più: il terzo posto, bomber Ciravegna e gli outsider bianconeri in fiducia

La squadra di Poggi è seconda per rendimento con il terzo miglior attacco e la seconda miglior difesa. Scacciati gli incubi dell'anno scorso, serve solo una ragionevole pazienza

Generico gennaio 2026
Foto di Ginevra Giglio

Albenga. In questi giorni è tornata alla ribalta la questione legata al marchio US Albenga, con l’Albingaunia che ha comunicato pubblicamente la propria intenzione di partecipare alla procedura per acquisirlo. In tutto questo, però, c’è il campo, dove i bianconeri stanno crescendo in maniera esponenziale.

La squadra di Poggi balza al terzo posto, alle spalle soltanto di Ventimiglia e Virtus Sanremese, partita con i favori del pronostico fin dall’estate. Guardando alla striscia di risultati, però, il rendimento degli ingauni è secondo solo a quello dei frontalieri e addirittura superiore a quello della capolista: sei vittorie nelle ultime sette partite, l’ultima conquistata ieri in trasferta a Camporosso.

Nel 2-1 in terra imperiese è tornato a brillare il nome di Nicolò Ciravegna. L’exploit dell’attaccante classe 2005 è una delle scoperte più belle dell’Albingaunia. Arrivato al Vadino la scorsa stagione e fortemente voluto da società e allenatore, sta ripagando la fiducia con numeri importanti e prestazioni di livello. Con la doppietta di ieri sale a 10 gol, trovando la sua miglior versione.

Un attacco in salute nel suo complesso, terzo del campionato con 32 reti realizzate. Ma non è da meno la fase difensiva, curata con grande attenzione: soltanto 13 i gol subiti, seconda miglior difesa al pari della Virtus Sanremese, davanti alla quale c’è solo il Dego a quota 12.

Il club ha dimostrato di fare bene a dare fiducia a mister Daniele Poggi, senza lasciarsi “spaventare” dalla poca esperienza: da qualche parte bisogna pur cominciare e la sua crescita è evidente. Il connubio tra idee e senso di appartenenza ingauno risulta inoltre particolarmente suggestivo.

Positivo anche il mercato di riparazione. Gli innesti di Cassata e Molina, giocatori provenienti da categorie superiori, rappresentano la volontà di rilanciare i colori bianconeri.

Proseguono anche le attività di U21 e Femminile, le altre due leve che i bianconeri hanno formato: i ragazzi di De Grande sono al quinto posto, mentre le ragazze di Nicolosi al sesto in un campionato di Eccellenza che vede anche la Sampdoria.

Gli incubi della passata stagione sopportati dai tifosi si possono dire scacciati con basi ingaune, serve solo una ragionevole pazienza.

La formazione dell’Albingaunia contro il Camporosso

Massabò, Savona, Gerosa, Buttu, Greco, Masha, Gibertini, Pollio, Ciravegna, Marquez, Molina.

Più informazioni
leggi anche
Eccellenza: Millesimo vs Rivasamba, la fotogallery
17/18 gennaio
Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria
Generico gennaio 2026
Back to the future?
Albingaunia, la società partecipa alla procedura per acquisire il marchio US Albenga
fedelissimi albenga
Storia ingauna
Fedelissimi e Orgoglio Ingauno a sostegno dell’Albingaunia: “Sempre presenti, aspettando l’US Albenga”
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.