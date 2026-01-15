Albingaunia, la società partecipa alla procedura per acquisire il marchio US Albenga

Un grande passo per riportare l’US Albenga sui campi di calcio. Infatti con un comunicato l’Albingaunia ha mostrato la propria intenzione a partecipare alla procedura necessaria per acquisire il marchio US Albenga. Un’intenzione già rivelata alla conferenza stampa di presentazione dell’Albingaunia, quando Gabriele Patrucco aveva detto che “portare via il logo e il nome originale è come portare via le torri o l’isola Gallinara”. Insomma, adesso sta per iniziare una procedura molto importante per tutto l’ambiente ingauno, nel tentativo di rispettare la promessa fatta.

Il comunicato del club

L’Albingaunia Sport Albenga comunica la propria intenzione di partecipare alla procedura finalizzata all’acquisizione del marchio US Albenga, attualmente inserito nella procedura fallimentare e custodito dal Tribunale competente.

La società ritiene che il marchio US Albenga rappresenti un patrimonio sportivo, storico e identitario di valore inestimabile per la città di Albenga e per l’intera comunità ingauna, e considera tale acquisizione un passaggio fondamentale per completare un percorso sportivo iniziato con serietà, trasparenza e rispetto.

L’Albingaunia Sport Albenga si riconosce erede sportiva dell’Albenga, avendo raccolto e portato avanti, nei fatti e nei valori, la tradizione calcistica della città, proseguendone il cammino nel solco della storia, dell’identità e dell’appartenenza territoriale.

L’obiettivo della società è quello di restituire piena dignità al nome Albenga, valorizzandolo attraverso un progetto sportivo credibile, sostenibile e rispettoso, fondato su principi di correttezza, responsabilità e profondo legame con la città e i suoi tifosi.

Albingaunia Sport Albenga vuole che il nome Albenga sia tutelato e valorizzato da chi ne conosce e ne rispetta la storia, i valori e il significato per la comunità ingauna.

La società conferma il proprio impegno a operare con trasparenza e serietà, nella piena osservanza delle regole e nel rispetto delle istituzioni, con l’unico obiettivo di riportare l’Albenga dove merita, dentro e fuori dal campo.