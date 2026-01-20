Alberi, rami e pali pericolanti per il forte vento: 15 interventi dei vigili del fuoco nel savonese

Savona. Alberi, rami, pali, tegole e intonaci pericolanti per le forti raffiche di vento che hanno interessato per tutta la giornata il territorio savonese.
Solo nel pomeriggio di oggi, sono stati almeno una quindicina gli interventi da parte dei vigili del fuoco in varie località della provincia.
Numerose le segnalazioni, con il personale dei distaccamenti savonesi impegnato nelle operazioni di ripristino e messa in sicurezza, anche con il supporto delle polizie locali.
Stando a quanto riferito, tuttavia, non si sono registrate particolari criticità o emergenze: qualche lieve disagio ai tratti viari interessati dalla temporanea azione dei vigili del fuoco.