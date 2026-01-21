Albenga. E’ di due feriti, uno dei quali piuttosto grave, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio all’incrocio tra viale dell’Agricoltura e la via Aurelia ad Albenga.

Secondo quanto ricostruito, poco prima delle 14 una Peugeot 206 con a bordo una donna e un giovane stava procedendo da Albenga in direzione di levante. Giunta all’altezza di un parcheggio sul lato monte della strada, la conducente avrebbe azionato la freccia per svoltare. In quel momento, alle spalle sarebbe sopraggiunta una moto portata da un ragazzo, che sarebbe andata ad impattare contro l’automobile colpendola sulla fiancata.

Sul posto sono giunti i militi della sezione di Villanova della Croce Bianca di Albenga ed i volontari della Croce Rossa di Loano, oltre al personale del 118.

Ad avere la peggio è stato il ragazzo in sella alla moto, che è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona per una serie di sospette fratture. La conducente dell’auto, invece, è stata medicata sul posto e poi trasferita a sua volta in ospedale.

Sul posto anche i carabinieri di Albenga per i rilievi del caso.