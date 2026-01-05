Albenga, uomo investito da un treno: trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona [AGG.]

Agg. 17.40. La circolazione ferroviaria è in graduale ripresa. I treni Intercity e Regionali hanno registrato ritardi fino a 90 minuti. I treni regionali hanno inoltre subito cancellazioni e limitazioni di percorso. Il treno Intercity, direttamente coinvolto nell’incidente, ha accumulato un ritardo superiore ai 60 minuti. Fine degli aggiornamenti

Albenga. Investimento ferroviario nel pomeriggio ad Albenga. L’episodio è avvenuto intorno alle 15.30 nella zona di Viale Che Guevara.

Secondo le prime informazioni, l’uomo, classe 1939, stava camminando vicino ai binari quando sarebbe stato colpito da un treno Intercity in transito. L’86 enne sarebbe rimasto cosciente e avrebbe riportato diversi traumi (tra i quali uno facciale e uno all’arto destro), ma al momento non sarebbe in pericolo di vita.

La circolazione ferrovaria risulta attualmente sospesa tra Loano e Albenga per accertamenti dall’autorità giudiziaria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la Polfer, la polizia locale albenganese, l’automedica del 118 i militi della Croce Bianca di Alassio per i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza. L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione ferroviaria.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Al momento sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.