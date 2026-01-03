Albenga, storie di… fionde: boom di visite al Piccolo Museo della Fionda

Albenga. Albenga riscopre il fascino della memoria e della curiosità grazie al Piccolo Museo della Fionda (PMF), che in questi giorni di festività ha fatto registrare un vero e proprio boom di visite. In Vico del Collegio, dove si apre la suggestiva cantina-covo dei Fieui di caruggi, il via vai è stato continuo: grandi e piccini si sono fermati ad ammirare i colorati pannelli dedicati alle varie edizioni di Ottobre De André e alla storia del Premio Fionda di Legno, con l’elenco completo dei vincitori, da Fiorella Mannoia a Sigfrido Ranucci, da Javier Zanetti a Brunello Cucinelli.

Grande interesse anche per il celebre “muretto degli autografi”, arricchito dalle firme di protagonisti dello sport, della cultura e dello spettacolo. Ma il cuore pulsante del museo resta la straordinaria collezione di quasi mille fionde provenienti da ogni parte del mondo, capace ogni volta di lasciare i visitatori a bocca aperta.

Proprio in questi giorni è arrivata anche la prima fionda del 2026, un pezzo speciale non solo per la sua fattura ma soprattutto per la storia che porta con sé. Si tratta di una piccola fionda in metallo, in parte rifasciata in pelle, donata dal signor Pino, originario di Padova, che ha raggiunto Albenga in bicicletta da Andora, dove si trovava in vacanza, per consegnarla personalmente.

A raccontarne il valore affettivo è lo stesso donatore: “Sono del 1958 e, come tanti bambini della mia epoca, facevo un po’ il monello, divertendomi con una fiondina. A mia nonna però non piaceva e un giorno, quando avevo nove anni, me la sequestrò. Non la rividi più. Poco tempo fa, a distanza di quasi quarant’anni, riordinando i suoi ricordi, l’ho ritrovata. Un sorriso, una lacrima e un viaggio indietro nel tempo”.

Un ricordo che oggi diventa patrimonio collettivo: “Sono felice che sia esposta al Piccolo Museo della Fionda di Albenga – conclude Pino –. Ogni volta che passerò di qui tornerò a rivederla: è un pezzo felice della mia vita”. Un piccolo oggetto, dunque, ma capace di raccontare storie universali, fatte di infanzia, memoria e passione.