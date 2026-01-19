Albenga Passato e Presente: conferenza su Mons. Angelo Cambiaso, “Defensor Civium”

Albenga. La Fondazione G. M. Oddi, con il Patrocinio del Comune di Albenga – Assessorato al Turismo e alla Cultura, nell’ambito della Rassegna “Albenga Passato e Presente”, propone per sabato 24 gennaio, alle 17, presso l’Auditorium San Carlo (Via Roma 58), la conferenza dal titolo: “Mons. Angelo Cambiaso, Vescovo di Albenga (1915 – 1946), Defensor Civium”.
Nominato Vescovo di Albenga il 21 gennaio 1915, Mons. Angelo Cambiaso si distinse fin dai primi anni del suo episcopato per il suo spirito pacifista. Nel 1918, durante il Primo Conflitto Mondiale, condannò con una Lettera Pastorale gli speculatori di guerra. Accusato di “disfattismo”, fu sottoposto a un lungo processo che si concluse con una sentenza di piena assoluzione.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, nell’Albenga occupata dalle truppe nazifasciste, Mons. Cambiaso si oppose con coraggio alle persecuzioni operate contro la popolazione civile dalla Feldgendarmerie tedesca, installata nelle case Incis. Non esitò a offrire la propria vita in cambio di 150 ostaggi rastrellati nella notte del 28 settembre 1943 e, grazie ai suoi interventi, riuscì a salvare numerosi prigionieri già destinati alla morte.
Per il suo impegno in difesa della popolazione, Mons. Cambiaso è ricordato con l’appellativo di “Defensor Civium”, il Difensore dei cittadini. Per credenti e non credenti rimane la figura esemplare del “Vescovo Santo”.
A rievocare la sua figura, a ottant’anni dalla morte, interverranno: Valeria Moirano, Responsabile della Biblioteca Diocesana “Mons. A. Piazza”; Giovanni Ansaldi, Vicepresidente dell’Associazione “Vecchia Albenga”; Mario Moscardini, esperto di storia locale.
L’ingresso è gratuito. Al termine della conferenza la Fondazione G. M. Oddi offrirà un rinfresco a tutti i partecipanti.