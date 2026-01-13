Albenga, la Fionda di Legno il prossimo 9 maggio: tra le finalità benefiche il sostegno alla causa di Paolo Sarullo

Albenga. Questa volta i Fieui di caruggi di Albenga hanno scelto di giocare d’anticipo: il Premio Fionda di legno 2026 si svolgerà sabato 9 maggio alle ore 17 al Teatro Ambra di Albenga.

Ovviamente rimane un mistero il nome di chi riceverà dalle mani di Antonio Ricci l’ambito trofeo.

“Uomo o donna, singolo o gruppo, individuo o Associazione, – assicurano i Fieui, – avrà certamente tirato buone fiondate”. E visto i precedenti non c’è da dubitarne.

L’albo d’oro del Premio Fionda è davvero di livello altissimo: 2007 Antonio Ricci, 2008 Balbontin–Ceccon– Casalino, 2009 Fabrizio De André, 2010 Paolo Villaggio, 2011 Milena Gabanelli, 2012 Roberto Vecchioni, 2012 bis Don Gallo, 2013 Carlìn Petrini, 2014 Don Mazzi, 2015 Fiorella Mannoia.

E ancora: 2016 Javier Zanetti, 2017 Brunello Cucinelli e I Nomadi, 2018 Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno, 2018 bis Enrico Brignano, 2019 Don Ciotti, 2020 Antonio Albanese, 2021 Eroi del Covid, 2022 Sigfrido Ranucci, 2023 Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, 2024 Caterina Caselli e Anna Foglietta, 2025 Leonardo Pieraccioni, 2025 bis Vittorio Brumotti.

In attesa di lasciar trapelare qualche indizio sull’identità di Fionda 2026 i Fieui anticipano una novità. Quest’anno il Premio Fionda sarà preceduto sabato 2 maggio, sempre al Teatro Ambra, da uno straordinario concerto con cui un grande artista italiano di fama internazionale ha scelto di rendere omaggio alla Fionda e ad Albenga.

L’evento avrà finalità benefiche a sostegno di associazioni locali, tra cui la neonata Fondazione Uniti per Paolo, costituitasi per sostenere Paolo Sarullo il giovane albenganese vittima di una brutale aggressione.

“Finora abbiamo cercato di sensibilizzare su questa drammatica vicenda chi ci segue e ora è il momento di non mollare, perché Paolo, dimostrando una volontà e una forza incredibili, dà segni di ripresa. Ancora una volta la Fionda e i Fieui proveranno a coniugare le emozioni, il divertimento, la cultura con la solidarietà”.