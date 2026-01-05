Albenga, il 7 gennaio la Festa della Bandiera

Albenga. Si svolgerà mercoledì 7 gennaio 2026, a partire dalle 10.30 in piazza San Michele, la Festa della Bandiera, promossa dalla città di Albenga, Medaglia d’Oro al Valore Civile.
La cerimonia si aprirà con i saluti delle autorità cittadine, seguiti dalla lettura di brani da parte di una rappresentanza di alunni delle scuole cittadine, a testimonianza del valore educativo e civico della ricorrenza.
Alle ore 11.00 è prevista l’orazione ufficiale del direttore generale di Anci Liguria, Pierluigi Vinai. A seguire, alle ore 11.15, si terrà la benedizione della bandiera della città di Albenga da parte di monsignor Guglielmo Borghetti, vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia, e il posizionamento della bandiera sulla Torre Malasemenza, a cura dei vigili del fuoco di Albenga.
La cerimonia si concluderà alle 11.30. La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento solenne di condivisione e identità civica.