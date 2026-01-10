  • News24
Faber

Albenga, i Fieui di Caruggi ricordano Fabrizio De André a 27 anni dalla scomparsa

Domenica 11 gennaio alle 11 deporranno un mazzo di fiori nella piazza a lui dedicata sul lungomare di Albenga

Albenga, taglio del nastro per la nuova piazza dedicata a De Andrè

Albenga. Alle ore 2.30 dell’11 gennaio 1999, all’età di soli 58 anni, moriva Fabrizio De André. I Fieui di caruggi lo ricorderanno domenica 11 gennaio alle 11 deponendo un mazzo di fiori nella piazza a lui dedicata sul lungomare di Albenga. Tutti sono invitati a partecipare.

“Il legame tra De André e Albenga, grazie ai Fieui, è diventato negli anni molto forte e sentito al punto che spesso la cittadina ingauna viene indicata come città di De André. Nel 2009 fu assegnato a Fabrizio De André il Premio Fionda di legno alla memoria e il riconoscimento venne consegnato da Antonio Ricci a Dori Ghezzi che da allora iniziò con Albenga un rapporto di simpatia e affetto che portò nel 2015 alla cittadinanza onoraria”.

Inoltre da 15 anni i Fieui di caruggi, con la collaborazione del Comune e il patrocinio morale della Fondazione De André, organizzano una serie di eventi denominati Ottobre De André, manifestazione riconosciuta a livello nazionale come la più bella e intensa tra le tante dedicate a Faber.

Negli anni vi hanno preso parte, oltre a Dori Ghezzi e Antonio Ricci sempre presenti, personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo tra cui il figlio Cristiano e la nipote Alice, il nipotino Demetrio e musicisti, amici e collaboratori diretti di Fabrizio come Mauro Pagani, Paolo Villaggio, Ellade Bandini, Don Gallo, Giorgio Cordini, Mario Arcuri, Laura De Luca, Lucio Fabbri.

