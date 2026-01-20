Albenga, guasto all’acquedotto in via del Roggetto e via Torino

Agg. ore 16.45 Il Comune di Albenga comunica che il guasto alla linea della rete idrica in via del Rogetto e via Torino è stato riparato e il servizio ripristinato.

Albenga. Il comune di Albenga informa che si è verificato un guasto sulla linea dell’acquedotto in via del Roggetto e via Torino, che ha causato disagi nel rifornimento idrico ad alcune utenze della zona.

Il disservizio ha interessato anche l’asilo comunale di Albenga. Le educatrici hanno prontamente contattato i genitori per informarli della situazione.

L’Amministrazione comunale si è immediatamente attivata e ha contattato Acquedotto San Lazzaro, che è già intervenuto sul posto per la riparazione del guasto e il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile.