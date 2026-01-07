Albenga celebra la Festa della Bandiera: omaggio al Tricolore e alla bandiera cittadina

Albenga ha celebrato oggi la Festa della Bandiera rendendo omaggio al Tricolore, simbolo dell’identità nazionale, della storia e dei valori fondanti della Repubblica.

Il verde, il bianco e il rosso rappresentano ideali di libertà, unità e speranza, principi che continuano a orientare il vivere civile e democratico del Paese. Una ricorrenza che assume un significato particolare anche per le giovani generazioni: alla cerimonia hanno partecipato i ragazzi e le ragazze delle scuole, a cui è affidato il futuro della comunità. Conoscere e rispettare i simboli della Repubblica significa infatti comprendere i valori della convivenza civile, del rispetto reciproco e della responsabilità verso gli altri.

Accanto al Tricolore, la giornata è stata anche occasione per celebrare la bandiera della città di Albenga, emblema dell’identità locale, della storia millenaria della città e del profondo legame tra la comunità e il suo territorio. I suoi simboli richiamano le radici, la tradizione e l’orgoglio di appartenere a una città capace di guardare al futuro senza dimenticare il proprio passato.

“Celebrare le bandiere significa rinnovare quotidianamente l’impegno a difendere valori come coesione, solidarietà e senso di appartenenza, traducendoli in azioni concrete nella vita di tutti i giorni” affermano dall’amministrazione comunale.

“Un ringraziamento sentito va al Vescovo di Albenga-Imperia, mons. Guglielmo Borghetti, che ha impartito la benedizione alla bandiera cittadina, ai Vigili del Fuoco per la collaborazione nella sua sostituzione sulla torre, al Direttore generale di ANCI Liguria Pierluigi Vinai, oratore ufficiale della cerimonia e a tutti coloro che, con il proprio lavoro e impegno, onorano i colori dell’Italia e della città di Albenga”.