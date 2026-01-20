Albenga, al via i lavori di rifacimento del Lungocenta Croce Bianca

Albenga. Sono iniziati i lavori per il rifacimento del Lungocenta Croce Bianca ad Albenga.

La strada aveva subito un cedimento a seguito dell’alluvione di ottobre 2020. In quell’occasione, per decisione del sindaco Riccardo Tomatis, si era intervenuti in somma urgenza per mettere in sicurezza l’area, grazie a un articolato progetto dell’ingegner Luca Romano che ha consentito di evitare ulteriori rischi per la popolazione e per la viabilità.

Successivamente Regione Liguria, competente per materia, ha realizzato i lavori di rifacimento dell’argine, conclusi a fine 2024. Solo al termine di questo intervento l’opera è stata restituita alla competenza del Comune di Albenga ed è emersa la necessità di procedere, contestualmente al ripristino della sede stradale, alla regimazione delle acque meteoriche e al rifacimento di tutti i sottoservizi compromessi durante le lavorazioni regionali.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Dopo una conferenza dei servizi particolarmente complessa, a causa della necessità di prevedere il ripristino della regimazione delle acque meteoriche e di tutti i sottoservizi compromessi durante i quattro anni di lavori sull’argine seguiti da Regione Liguria, sono partiti i lavori sul Lungocenta Croce Bianca. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova pista ciclabile e di un marciapiede, oltre naturalmente al ripristino della sede stradale, alla riqualificazione dei parcheggi e alla nuova illuminazione lungo tutto il tratto. L’intervento migliorerà la sicurezza e la qualità urbana, separando i flussi ciclistici, pedonali e veicolari, e creerà un collegamento ciclopedonale tra il centro storico e la zona mare”.

Dettagli tecnici dell’intervento:

– nuova pista ciclabile larga 1,50 metri, realizzata in asfalto e colorata con resine certificate;

– marciapiede affiancato alla pista ciclabile e dalla stessa rilevato , largo 1,50 metri, in asfalto colorato con resine di colore differente rispetto alla pista ciclabile;

– sede stradale riqualificata con sezione complessiva di 3,50 metri;

– stalli di parcheggio e nuova illuminazione lungo tutto il tratto;

– nuovo marciapiede sul lato opposto alla pista ciclabile (tra via Fiume e la rampa di collegamento con via degli Orti), con rifacimento parziale della ringhiera esistente;

– attraversamenti pedonali lungo la pista ciclabile per collegare i marciapiedi sul lato opposto.

Conclude il sindaco Riccardo Tomatis: “Questo intervento non è solo un semplice ripristino, ma una vera e propria riqualificazione di quell’area che ha pensato anche a una mobilità sostenibile, creando collegamenti ciclopedonali tra la città e il mare a beneficio di cittadini e turisti e dell’attrattività di Albenga”.