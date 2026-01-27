Albenga accende i riflettori sugli sport da combattimento: arriva “New Fighter”

Albenga si prepara a diventare il centro degli sport da combattimento con “New Fighter”, l’evento in programma domenica 1 febbraio presso il palazzetto dello sport di Albenga, in via Romagnoli 5.

La manifestazione, organizzata da Sabrina Bernardi in collaborazione con il Team Dibari, si svolge con il patrocinio dell’Ente di Promozione Sportiva MSP Italia – Comitato Regionale Ligure, confermando ancora una volta l’impegno nella promozione dello sport, dei giovani atleti e dei valori educativi legati alle discipline da ring.

L’evento sarà dedicato ai nuovi talenti e offrirà un ricco programma di incontri nelle principali discipline da combattimento: Kickboxing K1, Boxe, Savate e Muay Thai. Sul ring saliranno atleti provenienti da diverse palestre e regioni, pronti a mettersi alla prova davanti al pubblico in un contesto regolamentato, sicuro e altamente spettacolare.

“New Fighter” rappresenta un’importante occasione di crescita sportiva, soprattutto per i giovani agonisti che avranno la possibilità di confrontarsi in un evento ufficiale, sotto l’egida di un ente riconosciuto e con un’organizzazione attenta ai dettagli tecnici e logistici.

La città di Albenga conferma così la propria attenzione verso lo sport come strumento di aggregazione, disciplina e inclusione, ospitando una manifestazione che promette emozioni, adrenalina e grande partecipazione di pubblico.

Un sentito ringraziamento va al sindaco Riccardo Tomatis, alla Giunta comunale e all’Ufficio Turismo e Sport della Città di Albenga per il supporto e la collaborazione dimostrati nella realizzazione dell’evento.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport da combattimento e per chi vuole vivere da vicino il grande fighting sport italiano.

La locandina dell’evento