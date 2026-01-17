Alassio si prepara a San Valentino e rinnova il suo ruolo di “Città degli Innamorati”

Alassio. In vista di San Valentino, Alassio si prepara a esprimere la sua anima più romantica, confermando la propria identità di “Città degli Innamorati” che trova nei dolci Baci d’Alassio e nel suo celebre Muretto il cuore pulsante di un racconto d’amore senza tempo.

Sul monumento simbolo della città, ideato nel 1953 dal Maestro Mario Berrino insieme ad Ernest Hemingway trovano infatti spazio l’opera ceramica raffigurante Les Amoureux di Raymond Peynet, la statua in bronzo degli Innamorati di Eros Pellini, le Cicogne in acciaio di Umberto Mastroianni, i Pesciolini di Mario Berrino e la storica cassetta delle lettere che per anni ha custodito messaggi e dichiarazioni d’amore.

Proprio da questa tradizione nasce il concorso “La più bella lettera d’amore”, promosso dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, che anche quest’anno invita cittadini e visitatori a testimoniare il proprio sentimento attraverso la scrittura.

Per partecipare al concorso basta inviare la propria lettera d’amore all’indirizzo e-mail sanvalentino@comune.alassio.sv.it. Le missive saranno pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale “Alassio Città degli Innamorati” (@loveinalassio), dove il pubblico potrà esprimere la propria preferenza. L’autore o l’autrice della lettera che otterrà il maggior numero di “Mi piace” riceverà il “Percorso degli Innamorati”, un premio speciale e di grande pregio, ideato per celebrare l’amore, i cui contenuti saranno svelati prossimamente.

Le lettere potranno essere votate fino a venerdì 13 febbraio entro le ore 12, mentre la cerimonia di premiazione si terrà davanti al Muretto di Alassio sabato 14 febbraio alle 12.

Come da tradizione, anche l’assessorato al Commercio del Comune di Alassio parteciperà alle iniziative dedicate a San Valentino, con “Saldi in Love”, organizzato in collaborazione con il Consorzio “Alassio un Mare di Shopping” e con “Un Amore di Menù”: nella giornata del 14 febbraio, i ristoranti e i bar della città aderenti all’iniziativa proporranno ai propri clienti menù, apericena e cocktail a tema romantico, per rendere ancora più speciale la giornata dedicata agli innamorati. Maggiori informazioni sull’iniziativa saranno comunicate nelle prossime settimane.

Nel calendario degli eventi dedicati all’amore rientra inoltre il concorso letterario “Scrivi l’amore – Premio Mario Berrino”, patrocinato anche quest’anno dal Comune di Alassio e organizzato dall’Associazione culturale “Amici di Mario Berrino” di Ispra, sul Lago Maggiore, giunto alla sua diciottesima edizione. Scrittori e poeti potranno inviare la propria opera inedita a tema amoroso fino a venerdì 6 febbraio.

Il concorso prevede due categorie, Giovani e Adulti, e tre sezioni: poesia, lettera o racconto, per un massimo di mille parole. La finale, con la proclamazione dei vincitori, si svolgerà a Ispra, domenica 22 febbraio alle ore 16. Durante l’evento saranno assegnati anche numerosi riconoscimenti speciali, tra cui il Premio della Critica “Maestro Giovanni Seveso” e altri premi dedicati alla creatività e all’originalità delle opere. Tutti i dettagli e il regolamento completo sono disponibili sul sito ufficiale www.amicimarioberrino.it.