Alassio, ripartono i corsi di lingue

Alassio. Come da tradizione, con l’inizio del nuovo anno, ad Alassio tornano anche i corsi di lingue, proseguendo l’iniziativa che ormai da molti anni rappresenta un appuntamento atteso e consolidato per la cittadinanza. I corsi (organizzati dall’Associazione Amici di Padre Hermann – ODV Alassio, in collaborazione con la Parrocchia di Sant’Ambrogio e con il contributo e la collaborazione del Comune di Alassio) prenderanno avvio da lunedì 12 gennaio.

I corsi, riservati esclusivamente a persone maggiorenni, si svolgeranno con cadenza settimanale, fino alla metà di maggio. Le lezioni, della durata di un’ora, si terranno presso il Centro d’Incontro “L’Isola che c’è” in via Robutti 5, presso l’Auditorium della Biblioteca Civica “R. Deaglio” in piazza Airaldi e Durante e presso il Salone Parrocchiale di Sant’Ambrogio in via Leone XIII 1.

L’offerta formativa per l’anno 2026 comprende i corsi di Francese, che si svolgerà il martedì alle ore 18 presso l’Auditorium della Biblioteca Civica, di Inglese Base il lunedì alle ore 20.15 presso il Centro “L’Isola che c’è”, di Inglese Intermedio il venerdì alle ore 19 sempre presso il Centro “L’Isola che c’è”, di Italiano Base il lunedì alle ore 18 nel Salone Parrocchiale di Sant’Ambrogio, di Italiano Intermedio il martedì alle ore 18 presso il Centro “L’Isola che c’è”, di Russo il martedì alle ore 19.30 presso il Centro “L’Isola che c’è”, di Spagnolo il lunedì alle ore 19 presso il Centro “L’Isola che c’è” e di Tedesco il giovedì alle ore 20.15, anch’esso presso il Centro “L’Isola che c’è”.

Il modulo di iscrizione può essere ritirato presso la Biblioteca Civica da martedì a sabato dalle ore 10 alle ore 18, oppure presso la sede dell’Associazione Amici di Padre Hermann in via Robutti, 5 da lunedì a venerdì dalle ore 15 alle ore 17, oppure scaricato dal sito web dell’Associazione nella sezione “Modulo”. Tutti i moduli dovranno essere consegnati presso la sede dell’Associazione oppure, in caso di impossibilità, all’assistente incaricato della lingua all’ingresso dell’ora di lezione presso la sede indicata.

I corsi sono gratuiti e al momento dell’iscrizione è gradita un’offerta, necessaria a coprire le spese generali di gestione degli stessi. Per informazioni è possibile contattare, nelle ore pasti, i seguenti numeri: 338 3573901 e 338 4569259.

“Ci fa molto piacere – dichiara il sindaco di Alassio con delega alla Cultura, Marco Melgrati – confermare anche quest’anno il sostegno a un’iniziativa che rappresenta ormai da molto tempo un importante momento di crescita culturale e di inclusione per la cittadinanza, grazie alla proficua collaborazione con l’Associazione Amici di Padre Hermann e la Parrocchia di Sant’Ambrogio. Un’iniziativa nata inizialmente per favorire l’integrazione dei cittadini stranieri e divenuta nel tempo un punto di riferimento formativo per l’intera comunità, che grazie a questa ricca offerta formativa ha la possibilità di ampliare le proprie competenze linguistiche, migliorare le opportunità di relazione e contribuire positivamente anche all’accoglienza in ambito turistico e commerciale nella nostra città votata all’ospitalità”.