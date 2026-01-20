Alassio, rimossa da piazza Partigiani per il restauro la statua vandalizzata di Sandro Pertini

Alassio. Nella giornata di ieri, a seguito dei vandalismi subiti nei giorni scorsi, è stata rimossa da piazza Partigiani la statua a grandezza naturale dedicata al presidente della Repubblica Sandro Pertini, inaugurata lo scorso 25 settembre ad Alassio in occasione dell’anniversario della sua nascita.

L’opera è stata riportata nello studio dello scultore Flavio Furlani, che l’ha realizzata, per essere sottoposta agli interventi di riparazione necessari dopo i danneggiamenti subiti: in particolare sono risultati compromessi alcuni dettagli, tra cui gli occhiali e la pipa che caratterizzano l’iconografia del presidente, oltre a parti della superficie scultorea lesionate durante l’atto vandalico.

“Siamo veramente amareggiati per quanto accaduto – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – Il vandalismo contro il patrimonio culturale è un fenomeno purtroppo molto diffuso ed è proprio per questo che, alla fine dello scorso anno, abbiamo voluto promuovere insieme alla Fondazione Enzo Hruby di Milano una tavola rotonda rivolta agli studenti dal titolo ‘La bellezza sfregiata. Un patrimonio da difendere’, coinvolgendo scuole, forze dell’ordine ed esperti per sensibilizzare i giovani sull’importanza di proteggere i beni che raccontano la nostra storia e la nostra identità. Questo episodio colpisce in maniera particolare perché riguarda la figura immensa di Sandro Pertini, il presidente della Repubblica più amato dagli italiani. La collocazione della statua nella piazza dedicata ai partigiani rappresenta un richiamo fortissimo ai valori di libertà e democrazia che Pertini ha incarnato per tutta la vita, lui stesso partigiano e protagonista della Liberazione e della rinascita civile del nostro Paese. Una figura che ha unito e non ha mai diviso, un esempio al quale tutti dobbiamo continuare a guardare”.

Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in Piazza Partigiani sono ora al vaglio del Comando di Polizia Locale.