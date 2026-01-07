Alassio premia gli acquisti natalizi sul territorio: assegnati i premi del concorso “Lo Shopping dei Sogni”

Alassio. Si è svolta nel pomeriggio di oggi, davanti al Palazzo Comunale di Alassio, l’estrazione finale del concorso “Lo Shopping dei Sogni”. L’iniziativa, giunta alla sua quattordicesima edizione e promossa dal Consorzio Alassio Un Mare di Shopping in collaborazione con l’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio, ha premiato tre fortunati partecipanti confermando il successo dello shopping nella Città del Muretto. L’estrazione si è svolta alla presenza del sindaco di Alassio Marco Melgrati, dell’assessore al Commercio Franca Giannotta, della presidente del Consorzio Alassio Un Mare di Shopping, Lucia Leone, e di alcuni membri del direttivo del Consorzio.

L’estrazione, validata dal notaio Yann Christophe Lettera, ha assegnato il primo premio, una Vespa Piaggio 50 con due caschi, alla signora Silvia Mambrin, residente a Ceriale. La cartolina vincente conteneva lo scontrino dell’acquisto effettuato presso la boutique My Style Man.

Il secondo premio, che consiste in un soggiorno di una settimana per una famiglia in un residence di Alassio, vola invece in Sicilia, vinto dal signor Simone Desimone di Piazza Armerina con lo scontrino del suo acquisto effettuato presso il ristorante Panama.

La terza vincitrice, che si è aggiudicata due biciclette, è la signora Francesca Colle di Monza con lo scontrino relativo all’acquisto effettuato presso Silvana Gioielli.

Il concorso, inserito nel calendario di Alassio Christmas Town, aveva preso il via lo scorso 7 dicembre con la tradizionale foto davanti ai mega bustoni allestiti in Piazza Matteotti e in via Diaz.

“Questa iniziativa – dichiara l’assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta – è il risultato di una proficua e consolidata collaborazione con il Consorzio Alassio Un Mare di Shopping e rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra la nostra amministrazione comunale e gli operatori economici del territorio. ‘Lo Shopping dei Sogni’ non è solo un concorso, ma un progetto concreto a sostegno del commercio e delle attività locali di pregio della nostra città, che contribuisce a valorizzare Alassio, a rafforzarne l’attrattività e a incentivare gli acquisti sul territorio. Sostenere il commercio di prossimità significa, infatti, sostenere l’identità e la vitalità della nostra meravigliosa città, e questo è per noi un obiettivo di grande importanza. Un grazie sentito al Notaio Yann Christophe Lettera per la professionalità e la disponibilità nel validare l’estrazione svoltasi oggi pomeriggio”.

“Con grande gioia e soddisfazione – dichiara la Presidente del Consorzio Alassio Un Mare di Shopping, Lucia Leone – porto a conoscenza di tutti il fantastico riscontro registrato, con un afflusso straordinario nella nostra splendida Alassio, non solo da parte dei turisti, ma da parte di tutta la comunità locale, del successo dello Shopping dei Sogni, un evento-concorso che si è consolidato negli anni. La novità legata ai premi ha riscosso un’ottima risposta. Abbiamo stampato e distribuito oltre 10.000 cartoline. Con un minimo dì acquisto di 100 euro, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di vincere emozionanti premi, ovvero la Vespa, un soggiorno esclusivo ad Alassio e due biciclette. Colgo l’occasione per ringraziare di cuore tutti i commercianti ed il direttivo del Consorzio ‘Alassio Un Mare di Shopping’, che hanno sempre dimostrato una grande disponibilità e hanno contribuito attivamente a rendere questo periodo natalizio ancora più speciale. Grazie al Comune di Alassio, al Sindaco, all’amministrazione e all’assessore al Commercio Franca Giannotta per il supporto. Un ringraziamento va inoltre al Notaio Yann Christophe Lettera per aver dato autenticità e validità all’estrazione”.