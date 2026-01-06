Alassio, nell’ex Chiesa Anglicana una serata di musica e solidarietà a sostegno di Abeo Liguria

Alassio. Nella suggestiva cornice dell’ex Chiesa Anglicana di Alassio, la musica si è trasformata in abbraccio e speranza. I Lions Club Baia del Sole e la Fidapa BPW di Alassio con il patrocinio dell’assessorato al volontariato del Comune di Alassio, hanno dato vita a un concerto di beneficenza a sostegno di Abeo Liguria ODV – Associazione Ligure del Bambino Emopatico ed Oncologico, unendo arte e solidarietà in una serata carica di emozioni.

Le note in “4D” hanno accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso le canzoni di Dalla, De Gregori, De Andrè e Pino Daniele. A dare voce e anima a questo percorso musicale è stato Nando Rizzo, che con sensibilità e passione ha saputo toccare il cuore dei presenti, creando un’atmosfera intima e profondamente partecipata cantando e suonando gratuitamente per la serata a favore Abeo per il Gaslini.

Abeo Liguria è da anni accanto alle famiglie dei bambini che affrontano la difficile strada delle malattie ematologiche e oncologiche, sostenendo, in particolare, chi arriva da lontano. È un supporto fatto di ascolto, accoglienza e presenza costante, perché nessuna famiglia si senta sola nel momento più delicato della propria vita.

Sostenere i bambini malati e le loro famiglie, garantire le migliori cure possibili, dare voce ai genitori, sensibilizzare l’opinione pubblica e supportare la ricerca: questi sono i valori che guidano Abeo e che hanno trovato eco nella serata di Alassio.

Una serata in cui ogni nota è diventata un gesto d’amore e ogni applauso un messaggio di speranza per i bambini e le loro famiglie.