Alassio, la “generazione ansiosa” al centro di un dibattito organizzato dal Lions Club Baia del Sole

Alassio. Il Lions Club di Alassio Baia del Sole ha organizzato una serata divulgativa dedicata al tema “la generazione ansiosa”, affrontando una delle questioni più attuali e sentite del nostro tempo.

Relatore dell’incontro è stato Michele Palumbo, professore presso l’Università Cattolica di Milano, docente di Operations e Supply Chain Management e socio del Lions Club di Alassio.

Partendo dall’esperienza maturata dalla realizzazione del suo ultimo libro, nato in ambito universitario, il professor Palumbo ha proposto una riflessione approfondita sulle cause dell’ansia diffusa tra le nuove generazioni. Nel corso della serata sono stati affrontati temi quali l’accelerazione tecnologica, l’impatto dei social media e le nuove forme di dipendenza e alienazione.

Un percorso multidisciplinare che ha intrecciato neuroscienze, storia ed esperienze di vita, offrendo al pubblico strumenti di comprensione e spunti di speranza rivolti ad adolescenti, genitori, educatori e adulti consapevoli.

Il presidente dei Lions di Alassio, Maurizio Cova, ha espresso un sentito ringraziamento al professor Michele Palumbo per la profondità e l’umanità del suo intervento, capace di stimolare riflessioni autentiche e un dialogo aperto con il pubblico. Ringraziamenti anche a tutti i soci e ai partecipanti che, con la loro presenza e attenzione, hanno contribuito a rendere la serata un momento di condivisione e crescita collettiva, nel pieno spirito di servizio che anima l’attività del Lions Club confermando il proprio impegno nella promozione di iniziative culturali e sociali a servizio della comunità.