Alassio, incontro tra amministrazione comunale ed Distribuzione: annunciato intervento da 90 mila euro per la primavera

Alassio. Si è svolta nella mattinata di oggi, presso il Palazzo Comunale di Alassio, una riunione convocata dal sindaco Marco Melgrati con i rappresentanti di E-Distribuzione per fare chiarezza sui disservizi che negli ultimi mesi hanno interessato alcune zone della città, in particolare le frazioni di Moglio e di Caso.

All’incontro hanno partecipato il sindaco di Alassio Marco Melgrati, il vicesindaco Angelo Galtieri, il consigliere regionale e comunale di opposizione Jan Casella, insieme ai rappresentanti di E-Distribuzione e Enel: Luca Marchi, responsabile Affari Istituzionali Enel per la Liguria, Luca Raimondo, responsabile esercizio rete area Piemonte e Liguria di E-Distribuzione, e Antonio Fonti, responsabile dell’Unità Territoriale di Savona di E-Distribuzione. Alla riunione ha preso parte anche una rappresentanza dei cittadini delle frazioni coinvolte.

Nel corso della riunione la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione ha illustrato le cause dei recenti disservizi – da ricondurre alla caduta di piante sulle linee elettriche o a rotture accidentali di componenti, complicati da condizione meteo avverse – e ha presentato un intervento strutturale da circa 90 mila euro, finalizzato a prevenire problemi futuri. L’opera prevede il raddoppio di un tratto di linea elettrica, consentendo una doppia alimentazione della cabina di Moglio. Questo intervento permetterà, in caso di guasto, di escludere rapidamente il tratto interessato e garantire la continuità del servizio.

L’intervento comporterà la posa di circa 500 metri di nuovo cavo sotterraneo, previa autorizzazione comunale e occupazione di suolo pubblico. Secondo il cronoprogramma illustrato, l’affidamento dei lavori all’impresa incaricata potrà avvenire nel mese di febbraio, con ultimazione entro la primavera.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati dichiara: “A seguito della riunione odierna sono fiducioso che questo intervento previsto per la primavera possa essere risolutivo rispetto ai problemi che ci sono stati negli ultimi mesi. Questo è molto importante e consentirà finalmente di dare delle risposte concrete ai cittadini di Moglio e di Caso, penalizzati dai disservizi e dai conseguenti disagi anche sull’erogazione dell’acqua che si sono verificati”.