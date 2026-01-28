Alassio cala l’asso: il grande burraco nazionale torna al palasport Ravizza

Alassio. La città del Muretto si prepara a trasformarsi, ancora una volta, nella capitale italiana del Burraco.

Dal 30 gennaio al 1° febbraio, il palasport Lorenzo Ravizza aprirà le sue porte alla seconda edizione del torneo nazionale di burraco “Città di Alassio”, un evento che promette di confermare il successo travolgente dell’anno passato. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra la Fi.Bur. (Federazione Italiana Burraco), l’assessorato allo sport del Comune di Alassio in collaborazione con la propria società partecipata Gesco e l’orchestra organizzativa di APS Burraco Liguria, punta a consolidare un format che ha già dimostrato di saper vincere la sfida contro il tempo. Se l’esordio del 2025 era stato un “all-in” coraggioso, i numeri gli hanno dato ragione: oltre 480 giocatori e 120 tavoli hanno animato la Riviera, portando un’ondata di entusiasmo nel cuore dell’inverno ligure.

Dietro il fruscio delle carte si cela una strategia turistica lungimirante. In un periodo dell’anno tradizionalmente considerato “bassa stagione”, Alassio riesce a richiamare centinaia di visitatori provenienti da tutto il Nord Italia. Il torneo diventa così una vetrina d’eccezione, un invito a scoprire il fascino della città oltre i mesi estivi, trasformando la passione sportiva in un volano per l’economia locale e l’ospitalità alberghiera. L’ambizione degli organizzatori per questo 2026 è chiara: bissare il successo della prima edizione e trasformare la manifestazione in una tappa fissa del calendario regionale. Il 3 e il 4 ottobre, poi, Alassio ospiterà anche la prima edizione del torneo regionale di Burraco, altro evento di grande respiro che porterà nella Baia del Sole altri appassionati del gioco di carte.

“L’atmosfera che si respira al Palasport Ravizza – dichiara l’assessore allo sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – è un mix unico di agonismo silenzioso e vibrante convivialità, a dimostrazione che il Burraco è una disciplina capace di unire generazioni e territori diversi sotto il segno del fair play. Da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale esprimo un vivo ringraziamento agli organizzatori, alla società partecipata Gesco e a tutte le realtà e le persone coinvolte in questa splendida e importante iniziativa, finanziata interamente dal CLT in sinergia con la Rete di Destinazione Alassio” .

“Un grande evento per destagionalizzare il turismo nella nostra magnifica località, da valorizzare sempre di più”- aggiunge Valentina Mantellassi, tra gli organizzatori dell’evento.