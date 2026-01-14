Al teatro Chiabrera di Savona un incontro sui 60 anni di Lotta Comunista

Savona. Nella prestigiosa cornice del teatro Chiabrera, Lotta Comunista celebrerà giovedì 15 gennaio alle 17.30 i suoi sessant’anni dall’uscita, a dicembre del 1965, del primo numero del suo giornale, fondato dal savonese Arrigo Cervetto, e da allora regolarmente diffuso nelle fabbriche e nei quartieri operai.

Si tratta di un evento particolarmente significativo per i militanti internazionalisti di Savona, dato che attorno al loro “giornale leninista”, che infatti essi considerano “l’organizzatore collettivo”, ha preso corpo nel corso di tutti questi anni una struttura politica, assolutamente omogenea sul piano teorico ed operativo, che oggi non solo è presente nelle maggiori realtà industriali italiane, ma anche si sta proponendo come concreto punto di riferimento per lo sviluppo del leninismo tra le masse degli oltre 200 milioni di lavoratori europei, emigrati ovviamente compresi.

Oggi di fronte alla cruda realtà delle sempre più numerose guerre della crisi dell’ordine, dicono i militanti, la lotta per il comunismo si riproporrà alle giovani generazioni come unica alternativa ad un mondo altrimenti senza speranza.

Al Chiabrera non interverranno solo i vecchi seguaci savonesi di Arrigo Cervetto: parleranno anche giovani, italiani e non solo.