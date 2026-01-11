La S. F. Loano conquista tre punti che valgono oro, Brignoli: “Oggi contava solo vincere, ora ci aspettano quattordici finali”

Ceriale. La San Francesco Loano rialza la testa e lo fa nel momento più delicato della stagione. Al Merlo i rossoblù battono 2 a 1 il Genova Calcio e conquistano una vittoria pesantissima in chiave classifica. Una gara di sofferenza, ma giocata con carattere, come sottolinea mister Davide Brignoli nel post partita.

“Tecnicamente non è stata una partita bellissima, ma la voglia di portarla a casa era enorme”. Il tecnico loanese guarda soprattutto all’atteggiamento. “I ragazzi non hanno avuto paura del Genova Calcio, che è una squadra che gioca bene. Abbiamo risposto colpo su colpo e ci voleva una vittoria così. Oggi contava solo vincere”.

La partita si decide nella ripresa. Al 67’ Auteri sblocca il match dal dischetto, poi al 69’ Bonifazio firma il raddoppio con una conclusione potente. Il Genova Calcio resta in partita e all’87’ accorcia con Costa, ma nel finale la San Francesco Loano resiste grazie anche agli interventi decisivi di Scalvini.

Brignoli torna anche sul lavoro fatto dopo l’ultima gara. “Dopo la Golfo Paradiso avevo chiesto di resettare tutto. Il girone di andata è finito. Ora è iniziato il ritorno e siamo partiti bene”. Nessun rilassamento, però. “Ci godiamo la vittoria, ma da martedì testa alla Carcarese. Sarà una partita molto impegnativa”.

Il successo arriva in un turno favorevole, con il Taggia sconfitto e superato in classifica, ma l’allenatore invita a guardare solo in casa propria. “Non dobbiamo fare la corsa sugli altri. Dobbiamo pensare a noi stessi. Questa squadra ha qualità, a volte è un po’ bloccata mentalmente. Spero che questa vittoria aiuti, ma da martedì si torna a lavorare a testa bassa. Ci aspettano ancora quattordici finali”.

Con questi tre punti la San Francesco Loano sale a quota 10, lascia l’ultimo posto e resta pienamente in corsa per i playout. La strada è ancora lunga, ma al Merlo è arrivato un segnale forte.