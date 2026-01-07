Aggressione al capotreno, sciopero di 8 ore del personale degli Intercity in Liguria

Liguria. Dopo l’ultimo episodio di violenza che ha visto come vittima un giovane capotreno, aggredito a Imperia ieri, si riaccende la protesta nel settore dei trasporti: le rappresentanze sindacali hanno proclamato un’astensione dal lavoro per la giornata di domani, giovedì 8 gennaio 2026, per tutto il personale degli Intercity di competenza della Direzione Operation Intercity di Genova Piazza Principe.

La mobilitazione regionale, indetta ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 146/90 — che disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali in caso di gravi eventi lesivi dell’incolumità del personale — interesserà i dipendenti di Trenitalia che lavorano appunto sugli Intercity; le Frecce e i treni regionali, invece, circoleranno regolarmente.

“Lo sciopero avrà una durata di otto ore e si svolgerà alle ore 09:01 alle ore 17:00 – affermano le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl Uiltrasporti, Ugl Ferrovie e Fast Orsa Ferrovie – Coinvolto il personale degli equipaggi (capitreno e macchinisti), il personale viaggiante diretto e indiretto, inclusi quadri e amministrativi della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale (DOIC)”.

“Purtroppo, dobbiamo registrare l’ennesima aggressione in Liguria nei confronti del personale ferroviario: è un fenomeno pericoloso che continua a crescere mentre le soluzioni per dare una risposta concreta restano incompiute senza una vera strategia. La sicurezza sul lavoro è un diritto che non è negoziabile, lo diciamo da mesi. Le iniziative che sono state messe in campo dall’azienda non sono sufficienti, bisogna riaprire i presidi della Polizia Ferroviaria a suo tempo chiusi e integrare con altro personale e occorre che RFI riprenda in mano il progetto di installazione tornelli mai portato a compimento. Non accettiamo che questi episodi vengano considerati come semplici causalità, i lavoratori devono essere tutelati in modo reale”, spiega Sandra Piana, responsabile Fit Cisl Liguria per il trasporto ferroviario, dopo aggressione capotreno a Imperia.