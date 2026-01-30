Aeroporto di Genova, i sindacati preoccupati: “Nessun avanzamento concreto sull’ingresso della Regione”

Liguria. Nella giornata di ieri presso le commissioni consiliari terza e quarta della Regione si è svolta l’audizione riguardante le prospettive future e ad un’eventuale partecipazione di Regione Liguria all’assetto societario dell’Aeroporto di Genova. Hanno partecipato le segreterie territoriali e regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti Uil.

Le organizzazioni sindacali esprimono “rammarico e preoccupazione per l’esito dell’incontro, nel corso del quale non è stato possibile sviluppare un confronto sostanziale sulle questioni strategiche che riguardano il presente e il futuro dello scalo genovese. A circa sei mesi dalla precedente audizione sul medesimo tema, si registra l’assenza di avanzamenti concreti rispetto alle criticità allora evidenziate. Rispetto a quell’occasione, inoltre, è mancato persino quel minimo di contraddittorio che aveva almeno consentito un parziale scambio di valutazioni”.

In particolare, si è rilevata “l’assenza di prese di posizione chiare e di indirizzi politici definiti rispetto ai nodi fondamentali più volte posti dalle rappresentanze dei lavoratori, tra cui: prospettive industriali dell’aeroporto, garanzie occupazionali, qualità e stabilità del lavoro, ruolo dell’infrastruttura nello sviluppo del sistema dei trasporti ligure”.

In una fase “così delicata per il futuro dello scalo, è indispensabile che le istituzioni assumano un ruolo attivo e responsabile, fornendo indirizzi seri e promuovendo un percorso di confronto reale, strutturato e continuativo con le parti sociali a partire dalla definizione delle coperture finanziarie necessarie a portare avanti l’operazione di ingresso della Regione Liguria nella Società Aeroporto di Genova come più volte dichiarato dal presidente”.

Alla luce di quanto emerso, Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti Uil ribadiscono “la necessità di attivare con urgenza un tavolo di confronto strutturato, capace di affrontare in modo organico i temi industriali, occupazionali e sociali connessi al rilancio dell’Aeroporto di Genova”.