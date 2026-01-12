Addio Pam, i supermercati di Arimondo cambiano insegna e diventano Fudi

Liguria. I punti vendita Pam gestiti dal gruppo Arimondo assumono una nuova identità e diventano Fudi, il nuovo brand che da ora identificherà i 22 supermercati storicamente presenti sul territorio ligure appartenenti al gruppo familiare ligure, attivo dal 1791 e riconosciuto tra le 150 aziende più antiche d’Italia.

Il nuovo nome è stato scelto dall’amministratore Luciano Arimondo “italianizzando” l’inglese foodie (o foody), termine usato per indicare gli amanti del buon cibo. Il cambio di insegna comporta alcune modifiche visibili, come alcune marche presenti sugli scaffali e una parte dell’assortimento, ma non modifica l’impostazione dei negozi: stessi punti vendita, stesso personale. Così come restano invariati gli elementi centrali dell’esperienza di spesa, che l’azienda identifica in quattro punti punti: “la vicinanza alle persone, la qualità dei prodotti freschi, la produzione di specialità gastronomiche ‘fatte in casa’ nel proprio laboratorio e il rapporto con i fornitori locali“.

Fudi si definisce come un “Mercato Super”, un luogo che unisce la comodità del supermercato e il calore umano del mercato. Un modello che trova il suo cuore produttivo nel laboratorio di San Bartolomeo, dove ogni giorno vengono realizzati pane, focacce, dolci e specialità di gastronomia e pasticceria, distribuiti direttamente nei punti vendita del gruppo. “Questa organizzazione – spiega l’azienda – consente continuità produttiva e controllo diretto della filiera, valorizzando al tempo stesso le specialità e i fornitori locali”.

Per accompagnare la fase di transizione, Fudi ha scelto di coinvolgere attivamente i clienti, invitandoli a segnalare eventuali disagi o suggerimenti attraverso un QR code dedicato presente nei punti vendita. Un canale diretto di ascolto per migliorare il servizio insieme a chi vive quotidianamente i supermercati.

“Con Fudi Arimondo rafforza la propria identità – conclude l’azienda – mantenendo salde le radici liguri e confermando un modello basato su qualità, rapporto umano e convenienza quotidiana, nel segno di una storia che continua”. L’azienda, che negli anni 70’ ha trasformato la bottega di San Bartolomeo al Mare nel suo primo supermercato, oggi conta, oltre ai 22 punti vendita a marchio Fudi, anche 16 discount con insegna EuroSpin. Nel 2024 ha fatturato circa 200 milioni di euro lordi.