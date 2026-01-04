  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Tradizione

Ad Andora torna “La Befana vien dal mare”

Un appuntamento che unisce tradizione, mare e spirito di festa, confermandosi anno dopo anno come uno degli eventi simbolo dell'Epifania ad Andora

Andora Befana Mare
Andora Befana Mare
Andora Befana Mare Andora Befana Mare

Andora chiude il calendario di manifestazioni natalizie con uno degli eventi più attesi dalle famiglie e dai bambini: si tratta de “La Befana vien dal mare”, in programma martedì 6 gennaio, alle ore 11, nel porto di Andora.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Andora+ con il patrocinio del Comune di Andora, è ormai una tradizione consolidata che ogni anno richiama centinaia di bambini, trasformando il porto in un luogo di festa.

La protagonista la Befana che arriverà dal mare a bordo di una pilotina, sorprendendo i più piccoli con il suo ingresso suggestivo tra le barche del porto. Una volta a terra, la “cara vecchina” distribuirà caramelle e dolciumi, regalando momenti di allegria e spensieratezza.

Per rendere la mattinata ancora più speciale, l’Associazione Andora+ offrirà a tutti i presenti cioccolata calda e panettone, creando un’occasione di condivisione e convivialità per tutta la comunità.

Un appuntamento che unisce tradizione, mare e spirito di festa, confermandosi anno dopo anno come uno degli eventi simbolo dell’Epifania ad Andora.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.