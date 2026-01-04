Ad Andora torna “La Befana vien dal mare”

Andora chiude il calendario di manifestazioni natalizie con uno degli eventi più attesi dalle famiglie e dai bambini: si tratta de “La Befana vien dal mare”, in programma martedì 6 gennaio, alle ore 11, nel porto di Andora.
L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Andora+ con il patrocinio del Comune di Andora, è ormai una tradizione consolidata che ogni anno richiama centinaia di bambini, trasformando il porto in un luogo di festa.
La protagonista la Befana che arriverà dal mare a bordo di una pilotina, sorprendendo i più piccoli con il suo ingresso suggestivo tra le barche del porto. Una volta a terra, la “cara vecchina” distribuirà caramelle e dolciumi, regalando momenti di allegria e spensieratezza.
Per rendere la mattinata ancora più speciale, l’Associazione Andora+ offrirà a tutti i presenti cioccolata calda e panettone, creando un’occasione di condivisione e convivialità per tutta la comunità.
Un appuntamento che unisce tradizione, mare e spirito di festa, confermandosi anno dopo anno come uno degli eventi simbolo dell’Epifania ad Andora.