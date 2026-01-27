Ad Alassio la sosta si fa smart: installati 27 parcometri “intelligenti” per gli stalli blu

Alassio. Il 2026 si apre nel segno dell’innovazione per Alassio. La “Città del Muretto” non è più solo una perla del turismo balneare, ma si candida a diventare un modello di smart city. Nell’ambito del più ampio e articolato progetto portato avanti dall’Amminisitrazione Comunale, si collocano i 27 parcometri intelligenti noleggiati e fatti installare in tutta la cittadina con un investimento di circa 400 mila euro per i prossimi quattro anni. Gesco, la società partecipata multiservizi comunale, ha varato l’ambizioso piano di ammodernamento tecnologico riguardante la mobilità e la gestione dei parcheggi blu, capace di integrare la gestione urbana con le più moderne soluzioni digitali. La novità più rilevante per i cittadini è la promessa, mantenuta, di invarianza tariffaria: l’upgrade tecnologico non comporterà, infatti, alcun esborso aggiuntivo per residenti e turisti. Al contrario, l’obiettivo è migliorare l’accessibilità e la fluidità dei servizi, rendendo l’esperienza del parcheggio rapida e intuitiva grazie all’integrazione di sistemi di pagamento digitali e monitoraggio in tempo reale. Il simbolo tangibile di questo salto nel futuro è rappresentato dall’installazione dei nuovi parcometri di ultima generazione.

L’assessore alle Società Partecipate del Comune di Alassio, Patrizia Mordente, dichiara: “Siamo soddisfatti di questo intervento, che attraverso l’operato virtuoso della nostra società partecipata Gesco contribuisce a rendere la città sempre più innovativa e tesa al miglioramento dei servizi ai cittadini e agli ospiti. Si tratta di un ulteriore tassello che consolida l’ampio e articolato progetto portato avanti dalla nostra Amministrazione Comunale ed in particolare grazie all’impegno del consigliere comunale Martino Schivo, incaricato all’Efficientamento, transizione ecologica e grandi opere, verso una città sempre più efficiente e sostenibile”.

“Questa iniziativa – aggiunge il consigliere Martino Schivo – si integra con le iniziative di Smart Parking previsto dal progetto di Efficientamento Energetico e Smart City ormai prossimo alla gara dedicata”.

“Questi dispositivi – spiegano Gianemanuele Fracchia e Igor Colombi, amministratore unico e direttore generale di Gesco – non sono semplici terminali di pagamento: dotati di ampi schermi LCD ad alta risoluzione, offrono un’interfaccia utente semplificata e multilingue. La vera particolarità risiede nella funzionalità del sistema: è possibile scegliere la tariffa tra ordinaria, residente e lavoratore, quindi pagare il parcheggio con carta di credito, moneta o addirittura da ogni tipo di device (telefono o smart watch) digitando il numero di targa per autorizzare la sosta. Oltre all’impatto visivo, il progetto punta sulla sostenibilità e sull’efficienza operativa”.