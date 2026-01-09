Acrobatica, le ginnaste della Polisportiva Agi conquistano tre titoli interregionali

Casella. Si è svolta a Casella, in provincia di Genova, nel mese di dicembre, la prima prova interregionale di ginnastica acrobatica con esercizi al corpo libero e al mini trampolino elastico.
Parte con un successo straordinario la stagione 2025/2026 per le ginnaste della Polisportiva Agi sezione di Albenga che, al loro primo appuntamento a calendario, hanno dato il meglio di se stesse.
Le atlete, seguite ed allenate, presso il salone Don Pelle di San Giorgio di Albenga, dal tecnico Nadia Ferrando che svolge da quarantadue anni il suo ruolo con passione e costanza, hanno centrato in pieno l’obbiettivo.
Le ragazze albenganesi conquistano tre titoli interregionali nelle rispettive categorie di appartenenza.
Greta Vullo, agli esordi nel settore agonistico, nella categoria Mini Prima Juniores si aggiudica il titolo interregionale e sale altresì sul podio al corpo libero con la medaglia d’oro e la medaglia d’argento al trampolino.
Nella Prima categoria Seniores Maddalena Ceriotti è medaglia d’argento al corpo libero e sale sul gradino più alto del podio al trampolino, mentre nella classifica generale a pari merito con un’altra atleta si aggiudica la medaglia d’oro.
Infine Sofia Franzin Gazzo, che dopo il titolo italiano dello scorso aprile a Cesenatico accede alla categoria superiore Terza Seniores, ottiene un meritato titolo di campionessa interregionale aggiudicandosi come le compagne lo scudetto.
“Un ringraziamento particolare al presidente della Polisportiva Agi, allo Sponsor McDonald’s di Albenga e al parroco Don Mattia che permette alle ginnaste di svolgere gli allenamenti”.