Abuso di alcol e cassonetti a fuoco, decine di interventi da Andora a Savona: super lavoro per 118 e vigili del fuoco

Savona. È stata una notte di intenso lavoro per i soccorritori, i vigili del fuoco e le Forze dell’ordine, chiamati a gestire una lunga scia di emergenze legate ai festeggiamenti per Capodanno nel savonese.

Tra eccessi, vandalismi e tensioni, il bilancio finale parla di decine di chiamate che hanno tenuto impegnati, senza sosta, il personale del 118 e le squadre dei pompieri.

Il fronte più critico è stato quello sanitario, con numerosi interventi per abuso di alcol, segnalati a macchia d’olio in tutta la provincia: le ambulanze in azione da Andora a Savona, passando per Laigueglia, Alassio e Albenga, dove soprattutto giovani e giovanissimi si sono sentiti male a causa dell’eccessivo consumo di bevande alcoliche.

Non è mancata anche un po’ di tensione. Ad Alassio si sono verificate due aggressioni, fortunatamente di lieve entità secondo le prime ricostruzioni. Il bilancio è di due feriti, un ragazzo di 20 anni e uno di 23, trasportati in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure, rispettivamente in codice giallo e in codice verde per le cure del caso.

In parallelo, i vigili del fuoco hanno dovuto far fronte ad una decina di interventi, anche in questo caso sparsi su tutto il territorio provinciale, per domare piccoli roghi, principalmente cassonetti della spazzatura dati alle fiamme. L’unica zona rimasta sostanzialmente “tranquilla”, stando a quanto riferito, è stata la Valbormida, dove non si sono registrati episodi di rilievo

Nonostante una notte di Capodanno condita di eccessi, per fortuna non si sono registrati feriti gravi.