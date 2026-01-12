Abusivismo professionale, Fiaip Savona attiva lo sportello digitale per le segnalazioni

Savona. La lotta all’abusivismo professionale torna al centro dell’agenda di Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) di Savona.

“In un mercato sempre più complesso, la Federazione ribadisce il proprio impegno a difesa della legalità e della trasparenza, mettendo a disposizione degli associati e della collettività uno strumento concreto per denunciare l’esercizio abusivo della professione“.

Lo sottolinea la presidente provinciale di Fiaip Savona Laura Tiloca, ricordando come “l’abusivismo nel settore immobiliare non rappresenta solo una forma di concorrenza sleale verso migliaia di professionisti regolarmente abilitati, ma costituisce un grave rischio per il consumatore. Chi opera senza i requisiti di legge, infatti – dice Tiloca – non possiede le competenze tecniche necessarie e, soprattutto, è privo della copertura assicurativa obbligatoria (RC Professionale), lasciando i clienti privi di tutela in caso di errori o contenziosi”.

Attraverso il portale dedicatowww.fiaip.it/fiaip-anti-abusivismo/, Fiaip raccoglie le segnalazioni documentate relative a pratiche illecite. La Federazione si fa carico di analizzare il materiale ricevuto e di trasmetterlo direttamente alle autorità competenti (Camere di Commercio e Forze dell’Ordine) per le verifiche e le sanzioni del caso.

“L’agente immobiliare professionale – ricorda Tiloca – è un garante della compravendita. Chi agisce nell’ombra, senza tesserino e senza iscrizione al REA, inquina il mercato e danneggia l’immagine di un’intera categoria. Con questa iniziativa vogliamo dire basta all’improvvisazione: invitiamo tutti i colleghi e i cittadini a segnalare le irregolarità per proteggere il valore della casa e la sicurezza di chi acquista o vende”.

Fiaip Savona ricorda inoltre che” la lotta all’abusivismo non può basarsi esclusivamente sull’azione repressiva, ma deve passare anche attraverso un costante lavoro di formazione e informazione, rivolto sia agli operatori del settore sia ai cittadini, affinché siano sempre più consapevoli dei requisiti necessari per esercitare correttamente la professione e dei rischi connessi all’affidarsi a soggetti non abilitati”.

FIAIP Savona ricorda ai cittadini che “un agente immobiliare in regola deve sempre essere iscritto alla Camera di Commercio (REA), possedere una polizza assicurativa contro i rischi professionali e utilizzare moduli e formulari depositati presso l’ente camerale di Savona”.

“La Federazione – conclude la presidente Laura Tiloca – continuerà a monitorare il territorio, a collaborare con le istituzioni e a investire in formazione e informazione affinché la professione di mediatore sia esercitata esclusivamente da chi ne ha titolo, nel pieno rispetto delle regole e del Codice Deontologico”.