A6, cede il cric mentre cambia una gomma e l’auto gli schiaccia una mano: soccorsi mobilitati

Altare-Millesimo. Brutta disavventura per un automobilista nella tarda mattinata odierna (8 gennaio). È successo in in A6, intorno alle 12,40.

Stando a quanto riferito, si sarebbe fermato a bordo strada a causa di un problema al veicolo e ha iniziato le procedure per il cambio di una gomma.

All’improvviso, però, per cause da accertare, il cric avrebbe ceduto e l’automobilista sarebbe rimasto ferito, con un arto (la mano secondo quanto ricostruito) schiacciato dall’auto.

Immediato l’intervento di un’ambulanza della Croce Bianca di Altare, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

Per fortuna, nonostante la dinamica, l’automobilista non ha riportato traumi giudicati gravi: è stato trattato direttamente sul posto e non è stato necessario il trasporto in ospedale.