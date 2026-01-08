  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Incidente

A6, cede il cric mentre cambia una gomma e l’auto gli schiaccia una mano: soccorsi mobilitati

È successo intorno alle 12,40 nel tratto tra Altare e Millesimo

croce bianca cairo automedica

Altare-Millesimo. Brutta disavventura per un automobilista nella tarda mattinata odierna (8 gennaio). È successo in in A6, intorno alle 12,40. 

Stando a quanto riferito, si sarebbe fermato a bordo strada a causa di un problema al veicolo e ha iniziato le procedure per il cambio di una gomma. 

All’improvviso, però, per cause da accertare, il cric avrebbe ceduto e l’automobilista sarebbe rimasto ferito, con un arto (la mano secondo quanto ricostruito) schiacciato dall’auto. 

Immediato l’intervento di un’ambulanza della Croce Bianca di Altare, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco. 

Per fortuna, nonostante la dinamica, l’automobilista non ha riportato traumi giudicati gravi: è stato trattato direttamente sul posto e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.