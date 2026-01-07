A10, incidente tra Albisola e Savona: chiuso l’allacciamento per l’autostrada A6 [AGG. RIAPERTO]

Agg. 17.43. L’allacciamento per l’autostrada A6 è stato riaperto, mentre il traffico sta tornando gradualmente alla normalità lungo la tratta interessata dal sinistro. Fine degli aggiornamenti

Savona. Incidente nel pomeriggio sulla A10 tra Genova e Savona (in direzione Savona), al chilometro 44,5.

Secondo quanto riferito, nell’incidente sarebbe rimasta coinvolta un’unica auto, che si sarebbe schiantata contro un guardrail per cause ancora da accertare. Attualmente la circolazione risulta rallentata tra i caselli di Albisola e Savona, mentre l’allacciamento con l’autostrada A6 è temporaneamente chiuso.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce d’Oro Mare di Albissola e della Croce Rossa di Vado Ligure, insieme ai vigili del fuoco di Savona.

Secondo le prime informazioni, il conducente del mezzo sarebbe rimasto ferito in modo non grave.

Al momento, per chi viaggia verso Torino, l’entrata consigliata è quella di Savona-Vado, con la stessa indicazione valida per chi proviene da Genova e deve uscire.