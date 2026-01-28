Da oggi A10 gratis tra Arenzano e Pra’ per la frana sull’Aurelia

Arenzano. Da oggi, e fino al ripristino dell’Aurelia, si viaggerà gratis sulla A10 tra Genova Pra’ e Arenzano, nel tratto corrispondente a quello di Aurelia interrotto da una frana che ha reso necessario il blocco della viabilità ordinaria. L’autostrada rappresenta infatti, al momento, l’unica alternativa per garantire la continuità degli spostamenti di cittadini e lavoratori: per questo è entrata in vigore dalla mezzanotte l’esenzione totale del pedaggio autostradale, in entrambe le direzioni.

L’esenzione, annunciata ieri dal deputato e viceministro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sull’Aurelia. Rixi ha evidenziato il lavoro svolto in tempi rapidi dalle istituzioni coinvolte nella gestione dell’emergenza: “La gratuità del pedaggio è uno strumento utile per assicurare continuità negli spostamenti fino al pieno ripristino della viabilità ordinaria. Un ringraziamento va agli uffici del Mit, Anas, Autostrade per l’Italia e Regione Liguria che hanno permesso di ottenere una risposta celere e concreta alle esigenze del territorio e dei tanti lavoratori e cittadini che ogni giorno utilizzano quell’asse viario. In situazioni di emergenza il compito delle istituzioni è intervenire rapidamente, garantendo soluzioni pratiche e agevolazioni reali”.

Sulla stessa linea l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone, che ha sottolineato la collaborazione tra Comuni, Regione e Governo: “L’attivazione già da stanotte della gratuità dell’autostrada tra Arenzano e Pra’, in corrispondenza del tratto di Aurelia interrotto dalla frana, è frutto della piena collaborazione tra i Comuni interessati, Regione Liguria e il Mit, con Anas e il concessionario Aspi. Ringraziamo in particolare il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi che si è impegnato fin subito in questa direzione. Questo ha consentito di traguardare in tempi rapidissimi un primo risultato, molto importante per i cittadini di Arenzano e Cogoleto”.

L’assessore ha poi richiamato l’attenzione sulle attività ancora in corso sul versante interessato dalla frana: “Ora speriamo che Anas possa concludere rapidamente tutte le verifiche e le attività di disgaggio di materiali che oggi erano ancora in corso, in modo da poter avviare in piena sicurezza l’intervento di ripristino e restituire pienamente, speriamo il prima possibile, quel tratto di Aurelia alla viabilità ordinaria”.

La frana sull'Aurelia

La decisione di sospendere il pedaggio nel tratto, permettendo così di bypassare la frana viaggiando gratis in A10, è stata accolta positivamente anche dai consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Armando Biasi e Sandro Garibaldi. I tre consiglieri sottolineano che l’esenzione totale del pedaggio è “un risultato, ottenuto in tempi brevissimi, raggiunto grazie anche al nostro viceministro del Mit Edoardo Rixi, che ringraziamo per il proficuo lavoro e la consueta grande attenzione al nostro”.

Favorevole anche la posizione di Assoutenti e dei comitati dei pendolari federati all’associazione: “La gratuità dei caselli autostradali per gli utenti che percorrono la A10 tra Genova Prà e Arenzano è un atto dovuto verso i cittadini danneggiati dalla frana che ha determinato la chiusura di un tratto della SS 1 via Aurelia”.