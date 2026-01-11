A10, 5km di coda tra Feglino e Spotorno. Domani tornano i cantieri sulla rete di Autostrade per l’Italia in Liguria

Savona. Agg ore 20: la viabilità è tornata alla normalità. Non si registrano code su tutta la tratta della A10.
Non c’è pace per le autostrade della Liguria che dopo la tregua imposta per le festività natalizie, da domani, lunedì 12 gennaio vedranno la ripresa dei cantieri lungo i tratti gestiti da Autostrade per l’Italia.
Al momento infatti sono segnalati, sulla A10, di 5km di coda tra Feglino e Savona causa lavori.
Sulla A7 invece, in direzione Milano, sono segnalati 2km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla sempre causa cantieri.
