A Varazze spunta un water nella fontana: “Il cesso d’oro di Zelensky”

Varazze. C’è chi per l’Epifania si aspetta carbone e chi dolciumi. A Varazze, invece, la “vecchina” deve aver fatto un errore di calcolo logistico, lasciando un omaggio decisamente più ingombrante, luccicante e surreale: un water dorato.

Ieri, infatti, nella fontana lavapiedi della passeggiata di Ponente è comparso dal nulla un wc color oro. Non si è trattato però di un guasto idraulico di lusso, bensì di una performance artistica di protesta tanto anonima quanto esplicita. L’opera, apparsa tra lo stupore dei passanti, era accompagnata da cartelli che non lasciavano spazio a interpretazioni: il primo lo ribattezzava senza mezzi termini “il cesso d’oro di Zelensky”, il secondo invitava i passanti a “contribuire al riarmo”.

L’autore è ignoto, ma il concetto è chiarissimo e tagliente: “spendere soldi pubblici per il riarmo equivale a gettarli nel water“. E se proprio bisogna farlo, che almeno il sanitario sia all’altezza di un re (o di un signore della guerra): ecco quindi un wc dorato, per rendere l’idea dello spreco con un tocco scenografico. La scelta della fontana lavapiedi come “piedistallo” aggiunge quel tocco di umiltà ligure che rende il tutto ancora più surreale. Un’installazione tanto semplice quanto efficace, che ha trasformato una fontana in una galleria d’arte a cielo aperto, almeno per qualche ora.

L’installazione ha subito fatto il giro dei social, dove la protesta è stata salutata come un gesto artistico capace di “scuotere le coscienze”. Nel post Facebook che ha rilanciato l’iniziativa si parla di “soldi buttati in cessi d’oro come quelli dei signori della guerra” e si ringrazia l’autore per questa “ventata di libertà e verità nella nostra città”. L’opera, definita ironicamente “il dono della Befana”, aveva anche il pregio della discrezione: niente vernice, nessun danno, installazione amovibile e nessuna traccia lasciata sul posto. Una protesta simbolica, dunque, che punta più al messaggio che allo scontro.

Alla fine, tra ironia e provocazione, il water dorato ha centrato l’obiettivo: far parlare di sé e far discutere. Nel frattempo il sanitario è stato rimosso dalle autorità, che attraverso le immagini delle telecamere stanno cercando di risalire all’autore del gesto.