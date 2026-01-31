  • News24
Nuova realtà

A Vado nasce Valle de Vuè Cycling and Outdoor Asd: “Lo sport per valorizzare il territorio”

Tra le attività ciclismo su strada e mountain bike oltre al trekking

Vado Ligure outdoor region

Vado Ligure. Valorizzare il territorio vadese attraverso il ciclismo, su strada e su sentiero, e trekking. E’ questo l’obiettivo della neonata associazione Valle de Vuè Cucling and Outdoor Asd nata a Vado Ligure: “Un progetto che unisce sport, territorio e ambiente”.

Presenti oggi pomeriggio alla Soms Valle de Vuè, oltre al sindaco di Vado Ligure Fabio Gilardi, anche il presidente del Consorzio FOR (Finale Outdoor Region) Ugo Frascherelli, il presidente dell’associazione , i rappresentanti delle associazioni sportive cittadine.

La volontà dell’associazione – spiega il presidente Piero Santaboni – è quella di organizzare le prime gare già nel 2026: una di ciclismo su strada, una di mountain bike e due competizioni per bambini, oltre a una cicloturistica: “Oggi coroniamo il nostro sogno di presentarci al pubblico”.

Da oggi è possibile tesserarsi: “Chiederemo sostegno anche ai commercianti vadesi”, aggiunge il presidente.

Il sindaco Gilardi sottolinea l’importanza delle associazioni: “Vedere nascere un’associazione è sempre bello. Vado non ha solo vocazione industriale, che rimane il motore economico del territorio, ma abbiamo un patrimonio: basta girarsi verso le colline. Il volontariato è fondamentale, grazie a questo siamo riusciti a fare un mondiale”.

Generico gennaio 2026

Il presidente del Consorzio For, Frascherelli, aggiunge: “Negli anni forse non ci siamo resi conto che viviamo in un territorio particolarmente bello. Il Consorzio promuove un territorio e non le singole città, sono convinto che l’outdoor sia una delle vie di sviluppo economico e sociale”.

“Questa nuova realtà nasce dall’evoluzione e dalla piena sinergia con Valle de Vue’ – spiegano – e l’obiettivo di ottimizzare, strutturare e rafforzare l’azione sportiva e sociale sul territorio. La costituzione della nuova associazione segna la nascita di una nuova identità, di un brand e di una mission condivisa, che uniscono ciclismo, trekking e sport outdoor in una visione ampia e sostenibile”.

“Accanto alla promozione dello sport come esperienza accessibile e inclusiva, l’associazione avvia anche lo sviluppo dell’agonismo, con l’intento di creare percorsi sportivi strutturati e di qualità. Il progetto si fonda su valori chiave: rispetto dell’ambiente, tutela del territorio, sostenibilità, comunità e collaborazione”.

